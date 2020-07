Pesquisa: AirPods Pro tendem a cair mais da orelha do que os AirPods normais

Ainda ontem, lançamos uma pesquisa aqui no site para tentarmos apurar se os AirPods Pro tendem ou não a cair mais da orelha do que os AirPods normais. Spoiler: sim, eles caem.

Com quase 2 mil participações em nossa pesquisa, encerramos o formulário e lhes trazemos todos os dados a seguir. Há algumas curiosidades bem interessantes.

Vamos por partes.

Quem tem AirPods

Obviamente, a porcentagem de leitores do MacMagazine que têm ou já tiveram os AirPods normais (de primeira ou segunda gerações) é bem maior do que os têm ou já tiveram os AirPods Pro:

Clique/toque para ampliar

Daí, tiramos:

Incríveis 85% dos nossos leitores têm ou já tiveram os AirPods normais! Isso é quase 9 em cada 10 leitores .

. A porcentagem de quem respondeu positivamente com relação aos AirPods Pro é praticamente metade dos AirPods normais. Ainda assim, um número significativo considerando o curto tempo desde o lançamento deles e seu preço mais elevado.

Planos futuros

Ok, vimos acima que a Apple de fato já faturou alto vendendo AirPods. Mas e daqui pra frente?

Clique/toque para ampliar

Vamos analisar os números:

A fatia principal aí, e preocupante para a Apple, é a verde. 43% dos nossos leitores não têm planos de comprar novos AirPods num futuro breve — obviamente, muitos deles provavelmente porque compraram o produto recentemente, mas muitos certamente vão optar por outras opções no mercado.

de comprar novos AirPods num futuro breve — obviamente, muitos deles provavelmente porque compraram o produto recentemente, mas muitos certamente vão optar por outras opções no mercado. Pouco mais de um terço dos leitores (36%) pretendem comprar os AirPods Pro ou uma futura geração deles, o que complementa o dado do gráfico anterior e corrobora a ideia de que ainda há espaço no mercado para a Apple preencher com esse modelo.

dos leitores (36%) pretendem comprar os AirPods Pro ou uma futura geração deles, o que complementa o dado do gráfico anterior e corrobora a ideia de que ainda há espaço no mercado para a Apple preencher com esse modelo. Apenas 10% dos nossos leitores demonstraram algum tipo interesse pelo rumorado novo integrante da linha, os “AirPods Studio” (novo modelo circum-aural/over-ear) — basicamente a mesma quantidade de pessoas que também ainda pretende comprar um dos AirPods normais.

Mas, enfim, cai da orelha?

Com os primeiros AirPods, a Apple apostou num design único, sem ponta substituível, que seria teoricamente compatível com a grande maioria das orelhas humanas.

É uma aposta deveras ousada, afinal existem sim trocentos formatos e tamanhos diferentes de orelhas por aí, mas parece que a Apple de fato conseguiu criar um design que se adapta a muita gente. Como já sabíamos antes dessa pesquisa, porém, não são todas.

Sobre os AirPods normais, portanto, tivemos os seguintes resultados:

Clique/toque para ampliar

Já para os AirPods Pro, a Apple seguiu um caminho diferente. Ela manteve a mesma base de design dos originais, com algumas alterações em seu formato, mas adotou uma ponta substituível de silicone com tamanhos diferentes.

Em teoria, portanto, os AirPods Pro são fones que tendem a serem mais facilmente adaptados a um número maior de formatos/tamanhos de orelhas. Eis os resultados:

Clique/toque para ampliar

Vamos para a análise:

Comparando as respostas de que os fones ficam “bem firmes”, temos 58% dos AirPods normais contra 40% dos AirPods Pro. A diferença percentual bruta já não é pequena, mas se analisarmos de forma relativa temos que quase 50% a mais de pessoas têm problemas com isso com os AirPods Pro em relação aos normais. É muita coisa.

têm problemas com isso com os AirPods Pro em relação aos normais. É muita coisa. Analisando a resposta mais negativa de todas, de que eles “caem com facilidade”, são 13% dos AirPods normais e 17% dos AirPods Pro. Aqui a diferença percentual bruta é menor, mas ainda estamos falando de cerca de 30% a mais analisando de forma relativa.

Ou seja, os dados comprovam com folga que sim, na prática o design dos AirPods Pro ficou pior nesse sentido. Mesmo com a ponta substituível, eles caem bem mais de orelhas do que os AirPods normais.

Quando debatemos esse problema em nosso podcast, eu também tive impressão de que a maioria dos relatos que recebi de pessoas as quais também têm esse problema com os AirPods Pro, como eu, eram igualmente com a orelha esquerda. Bem, a pesquisa até apontou uma tendência um pouco maior para a esquerda (22% vs. 18%), mas eu considero isso um mero acaso. Nas respostas dos AirPods normais, esse fator ficou bem equilibrado com 15% para cada orelha.

· • ·

Então taí, essas foram as conclusões que tiramos da nossa pesquisa. Fica a torcida para que a Apple esteja ciente disso tudo e aprimore o design de futuros AirPods, afinal, nada mais chato do que usar um fone que não fica firme/confortável na sua orelha.

Obrigado a todos que participaram! 👏🏼

AirPods Pro de Apple Preço à vista: R$2.024,10

Preço parcelado: em até 12x de R$187,42

Característica: fones sem fio com cancelamento de ruído

Lançamento: outubro de 2019

AirPods de Apple Preço à vista: a partir de R$1.214,10

Preço parcelado: em até 12x de R$112,42

Característica: fones sem fio

Lançamento: março de 2019