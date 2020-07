"On The Rocks" ainda nem tem data de estreia

Quem acompanha o mundo cinematográfico mais de perto sabe que os dois principais festivais da sétima arte são os de Cannes e o de Veneza.

Colocar seu filme em exibição em qualquer um dos dois é um sinal de extremo prestígio — e uma tarefa hercúlea: você precisa ter uma boa relação com a indústria, contatos importantes na produtora e ter uma boa história nas mãos para entrar na seleção oficial dos eventos. Com a Apple, entretanto, foi um pouco diferente.

Segundo a IndieWire, os organizadores do Festival de Veneza (que ocorrerá em setembro próximo) tentaram até o último momento incluir na seleção oficial de 2020 o filme “On The Rocks”, dirigido pela cineasta Sofia Coppola — coproduzido pela Apple e pela A24. A Maçã, entretanto, acabou dispensando a oportunidade por conta da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Quem revelou a informação foi o diretor do festival, Alberto Barbera. Ao ser perguntado sobre o motivo da ausência de “On The Rocks”, Barbera afirmou o seguinte:

[A inclusão do filme] Estava em discussão até alguns dias atrás. No fim das contas, os distribuidores decidiram não assumir o risco e adiar a data de lançamento. Esse era um título que nós queríamos desesperadamente ter em Veneza. Nós tivemos uma discussão sobre o filme por meses, mas acabou.

O interesse de Barbera em exibir o filme da Apple/A24 é compreensível: além de “On The Rocks” ser recheado de estrelas (como Bill Murray e Rashida Jones, o que confere visibilidade ao festival), Sofia Coppola já ganhou o Leão de Ouro (o prêmio máximo do Festival de Veneza) alguns anos atrás, pelo filme “Um Lugar Qualquer”. Tradicionalmente, cineastas que foram premiados em algum festival têm como costume continuar estreando suas futuras produções no mesmo evento, algo que não poderá acontecer neste caso.

Apesar das palavras de Barbera de que a Apple e a A24 decidiram “adiar” o lançamento do filme, ainda não há informações sobre a data de estreia de “On The Rocks” — segundo a A24, o filme ainda é listado como “em breve”, sem lançamento definido.

O Festival de Veneza de 2020, por sua vez, ocorrerá a partir do dia 2 de setembro e terá um esquema especial por conta da COVID-19 — a presença do júri, jornalistas e equipes dos filmes será limitada, com cadeiras reservadas antecipadamente e sem os tradicionais tapetes vermelhos. A Apple ficou de fora este ano, mas vamos ver como a empresa lidará com esse tipo de evento no futuro.

