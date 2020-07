★ Por que o Edraw Max é o software perfeito para criar gráficos e diagramas

Criar representações gráficas é algo muito útil para muitas ocasiões. Uma apresentação informativa e bonita é algo que a maioria dos profissionais precisa fazer durante algum ponto da sua carreira, por exemplo. Todo estudante também pode se beneficiar de esquematizar conhecimentos com imagens.

No entanto, um trabalho realmente bem feito pode ser muito complexo de fazer, exigir softwares caros e difíceis de usar ou até mesmo a contratação de um profissional especializado.

Era assim. Pois o Edraw Max agora está ao acesso de todos, para democratizar a criação de gráficos para as mais variadas necessidades, sem enrolação, sem altos custos e com muita qualidade. Se você não acredita, entenda a seguir por que ele veio para ficar.

Os recursos do Edraw Max

O Edraw Max é o software da Wondershare para criação de diagramas. Ele integra recursos variados para permitir que todos os usuários gerem representações gráficas para diversos propósitos sem complicação.

O software reúne um vasto acervo de formas, tipografias e imagens de tipos variados para a construção de diagramas. Com eles, é possível criar:

Diagramas básicos

Infográficos

Fluxogramas

Gráficos para estatística

Gráficos para marketing

Mapas mentais

Gráficos organizacionais

Canvas analíticos

Mapas conceituais para desenvolvedores de software

Plantas de construção

Diagramas elétricos

Ilustrações científicas

Wireframes

Mapas

Cartões

Muitos outros tipos de gráficos

O Edraw Max traz não apenas vários elementos gráficos para construir mais de 260 tipos de representações visuais interessantes e úteis, mas também vários modelos e padrões, que facilitam o processo de criação.

Os menus são claros e minimalistas, com dinâmica simples e interativa de clicar e arrastar. Não há necessidade de baixar plugins periodicamente, por exemplo.

O software tem uma interface intuitiva, muito similar às de edição de textos e imagens da Microsoft. É um app versátil, compatível com os sistemas operacionais macOS 10.11 ou superior, Windows (2003, 2008, Vista, 7, 8 e 10) e Linux.

Ele pesa apenas 245MB e pode tanto ser baixado para uso em máquina individual ou usado online. O acesso inicial é gratuito, com teste grátis para 15 dias de uso.

Com o Edraw Max, também é possível exportar arquivos e compartilhar tudo para vários tipos de demandas. O software comporta conversão para variados formatos e traz uma ferramenta simplificada de compartilhamento direto para redes sociais específicas — com opções de acesso direto, como links e código QR.

Por que usar o Edraw Max?

O Edraw Max é leve, versátil e conta com uma abordagem completamente centrada no consumidor. Ele é ótimo para se utilizar porque tem uma interface limpa e simples, que convida qualquer usuário inexperiente a fazer um trabalho bem feito.

Organização

Isso é possível pois os modelos, temas de diagramas, formas e demais recursos são organizados de maneira racional nos menus. Embora sejam milhares de opções, elas são facilmente acessíveis e distinguíveis.

Personalização

Usuários também têm a opção de personalizar seus diagramas com ferramentas como “Lápis” ou “Caneta”, sensivelmente superiores a opções similares oferecidas por softwares gratuitos.

Uso intuitivo

A localização simples combina perfeitamente com a dinâmica de clicar e arrastar os elementos para a tela de trabalho: tudo o que alguém pode querer na hora de trabalhar num computador é lidar de maneira natural com as ferramentas que usa em vez de ficar tentando decifrar nomes de arquivos e de diretórios, e onde clicar.

O software está disponível nos idiomas inglês, francês, alemão, japonês, chinês e espanhol.

Facilidades técnicas

O Edraw Max é ideal tanto para criações individuais quanto para trabalhos colaborativos, pois permite exportar para uma grande variedade de formatos. Nem todos os softwares de gráficos têm essa versatilidade, mas o Edraw converte arquivos para PDF, formatos do Microsoft 365 (Word, PowerPoint, etc.), SVG, MindManager, Evernote e muitos outros tipos.

Ele também permite imprimir as criações gráficas e compartilhar tudo por links, incorporação (embed), e códigos QR, todos gerados na hora. O Edraw Max oferece, ainda, ferramentas para publicação direta em algumas redes sociais, como LinkedIn, Twitter e Pinterest.

Custo baixo e gratuidade

O preço da assinatura do Edraw Max também é um diferencial interessante, pois ela garante o uso por um tempo mais longo pagando quantias inferiores às dos principais softwares competidores. Além disso, oferece temos um teste grátis de todas as funcionalidades por 15 dias — período suficiente para você se familiarizar com as ferramentas.

Reconhecimento

Hoje, mais de 35 milhões pessoas baixaram o software e mais de 25 milhões o utilizam regularmente no mundo inteiro. Além disso, o Edraw Max conquistou a confiança de grandes marcas internacionais como IBM, Cisco, Samsung, Intel, Dell, HSBC, Siemens e HP.

Como usar o Edraw Max?

Com tantos argumentos a favor do uso dele como solução para variados tipos de demandas gráficas, como fazer para ter acesso ao software?

Felizmente, é muito simples:

Ele pode ser baixado na página oficial do Edraw Max — identifique e selecione o sistema operacional da sua máquina, e baixe a versão compatível com ele. Com o software baixado, clique duas vezes no arquivo de instalação. Execute-o.

Com o software aberto, a exploração pode ser feita. A página inicial do Edraw Max é um menu geral: as opções de navegação gerais ficam no menu da esquerda, incluindo a opção de criar um novo arquivo em branco.

Logo à direita do menu, há um outro menu para criar arquivos a partir de modelos já formatados: diagramas básicos, fluxogramas, mapas mentais, etc.

Ao clicar nos modelos, o software sugere alternativas mais específicas de temas dentro daquela proposta. Por exemplo: ao clicar no modelo de diagrama básico, o usuário poderá escolher por começar diagramas básicos de flechas ou circulares, além de contar com belos temas pré-prontos, que podem servir de molde para o trabalho.

Uma vez selecionada a opção de tema, os elementos podem ser escolhidos e arrastados diretamente dos menus de símbolos e imagens para a tela de trabalho. Depois de posicioná-los, é possível adicionar novos elementos clicando nas opções de somar, presentes nas bordas de cada objeto. Também é possível escrever nas imagens e personalizar fonte e cor dos escritos.

Na tela de trabalho, os menus da direita trazem as principais funções em pequenos ícones: preenchimento de imagens, desenho, temas e muito mais.

Em qualquer trabalho, a prática leva à perfeição. Entretanto, até mesmo pessoas sem experiência prévia em trabalhos gráficos conseguem criar de modo eficiente e rápido com as ferramentas do Edraw Max.

Conclusão

O Edraw Max é o software perfeito para criar gráficos e diagramas porque ele é simples de usar, é mais completo e leve do que seus competidores de grande porte e oferece uma diversidade de modelos e temas sem comparações.

É a opção mais certeira para gerar soluções visuais para uso didático, profissional ou doméstico, e está disponível para teste gratuito. Os critérios objetivos estão aí, mas você pode fazer o teste subjetivo, baixando-o agora. 😉