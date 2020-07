Em outubro do ano passado, fizemos um vídeo de unboxing/hands-on do AirUnleashed, um clone bem fiel do natimorto AirPower, da Apple — que, dizem, poderá até ressurgir num futuro breve.

Agora, recebemos aqui para testes dois produtos bem legais da Belkin, e um deles assemelha-se ao AirPower no sentido de ser capaz de recarregar um iPhone, um Apple Watch e AirPods simultaneamente.

Falo do BOOST↑CHARGE™ 3-in-1 Wireless Charger, mas no vídeo nós também conhecemos a opção mais simples — e barata — BOOST↑UP™ Wireless Charging Stand.

Como eu citei no vídeo, essa foi apenas uma passada inicial pelos dois produtos. Estou testando eles mais a fundo e teremos um review completo aqui do site dentro de algumas semanas. 😉