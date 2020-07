Amazon paga menos comissão à Apple na App Store

Como muitos devem ter lido aqui no MacMagazine, foi realizada, ontem (29/7), uma audiência no Congresso americano com os CEOs de algumas das maiores empresas de tecnologia americanas, incluindo a Apple, acerca de um inquérito que investiga possíveis práticas anticompetitivas no mercado.

Apesar de todas as declarações afirmando não beneficiar desenvolvedores em específico e tratar “todo mundo de forma igual”, descobriu-se que a Apple ofereceu à Amazon uma “oferta” para trazer o Prime Video (serviço de streaming de gigante de Bellevue) à App Store. As informações são da Bloomberg .

Em 2016, o chefe de serviços da Apple, Eddy Cue, ofereceu um acordo ao CEO da Amazon, Jeff Bezos, no qual a Amazon compartilharia 15% da receita gerada por novos assinantes que se inscreveram no Prime Video por meio de compras no app. Como sabemos, a Apple normalmente obtém um corte de 30% na receita de assinatura da App Store, com o número caindo para 15% para clientes pagantes que mantêm uma assinatura por mais de um ano.

A proposta foi detalhada em um email divulgado pelo Comitê Judiciário da Câmara dos EUA como evidência da investigação, a qual foi divulgada por Mark Gurman, da Bloomberg.

Now we know how Apple convinced Amazon to finally put Prime Video on the App Store in 2017: Apple agreed to only take 15% of revenue from Prime Video subscriptions made on iOS, versus the 30% they were taking from others. https://t.co/vscPLYKFe2 pic.twitter.com/75e46VGiai — Mark Gurman (@markgurman) July 29, 2020 Agora sabemos como a Apple convenceu a Amazon a finalmente colocar o Prime Video na App Store em 2017: a Apple concordou em receber apenas 15% da receita das assinaturas do Prime Video feitas no iOS, contra os 30% que estavam recebendo de outras pessoas.

Ainda no email, Cue recapitulou os termos de uma aparente reunião com Bezos, a qual culminaria num acordo para o lançamento do Prime Video no iOS e na Apple TV. Na época, a ausência do serviço na plataforma da Apple — resultado da resistência de Bezos em lançar o serviço em dispositivos que competiam com a Fire TV — era foco de diversas reclamações por clientes e consumidores da Maçã.

Juntamente a um corte reduzido de 15% nas assinaturas, a Apple concordou em apoiar a integração com a Siri e o então novo app Apple TV, além de incorporar os metadados do Prime Video para pesquisas com a Siri e o Spotlight. Como parte do acordo, a Apple levaria 15% das assinaturas processadas no aplicativo para “vender” outros serviços de streaming, como o Showtime.

O acordo finalizado nunca foi tornado público e não se sabe se os termos do contrato foram alterados no momento do lançamento do Prime Video na plataforma da Maçã, em dezembro de 2017. Não obstante, a “oferta” põe em questão as alegações feitas pelo CEO da Apple, Tim Cook, e de outros executivos, sobre as políticas da App Store.

Cook dobrou a postura durante o interrogatório, dizendo que a Apple “trata todos os desenvolvedores da mesma forma”.

Faturamento da Amazon como revendedora da Apple

Os congressistas americanos levantaram, ainda, outra questão sobre a relação entre a Apple e a Amazon. De acordo com documentos exibidos durante a audiência, a previsão era de que a Amazon faturasse US$3,2 bilhões no primeiro ano de seu acordo de revenda com a Apple, fechado no fim de 2018.

Another revelation: Amazon expected to make $3.2 billion in year 1 of its reseller deal with Apple two years ago. pic.twitter.com/Bz7CuJwjWY — Mark Gurman (@markgurman) July 29, 2020

Vale notar que o montante de US$3,2 bilhões seria o faturamento bruto — os lucros da Amazon com o acordo seriam de aproximadamente US$1,7 bilhão. Além disso, aparentemente tais previsões foram feitas pela Apple, como é possível notar no rodapé do documento.

Pelo visto, tudo isso ainda vai dar o que falar…