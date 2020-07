App Microsoft Translator é atualizado com reconhecimento automático de idiomas

Entre as novidades do iOS 14, o aplicativo Traduzir é uma das mais legais — especialmente para quem viaja muito ou tem como hábito comunicar-se com pessoas falantes de idiomas que você não domina. Pois a Microsoft adiantou-se à Apple e lançou uma atualização para o seu aplicativo Translator que inclui um dos recursos mais legais do futuro app da Maçã.

Na nova versão do Microsoft Translator, o app é capaz de reconhecer automaticamente os idiomas de uma conversa, como informou o MSPoweruser.

Basta que você escolha os dois idiomas do diálogo e o aplicativo detectará cada um dos interlocutores, traduzindo o enunciado imediatamente; após cada tradução, o microfone será reativado automaticamente para a fala da outra pessoa e assim por diante. São mais de 60 idiomas suportados — muito mais do que os 11 do Traduzir do iOS 14, vale lembrar.

Com a novidade, você pode efetivamente manter uma conversa com um interlocutor num idioma desconhecido — contanto que ambos possam ignorar as falhas inerentes a esse tipo de serviço e o fato de que haverá um dispositivo eletrônico mediando o diálogo, claro.

Além do reconhecimento automático de idiomas, a nova versão do Microsoft Translator traz, também, uma interface atualizada para que você chegue rapidamente aos três modos de funcionamento. Ele já pode ser baixado gratuitamente na App Store.

via TudoCelular.com