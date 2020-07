Junto ao anúncio dos seus resultados financeiros do terceiro trimestre fiscal de 2020, agora há pouco, a Apple revelou que fará em breve uma nova divisão no valor de suas ações (stock split).

Publicidade

Ao fechamento dos negócios da NASDAQ no dia 24 de agosto de 2020, cada ação da Apple será dividida em quatro (uma divisão, portanto, de 1:4). Os negócios serão retomados já com esse ajuste a partir de 31 de agosto de 2020.

A ideia, com divisões de ações como essa, é torná-las mais acessíveis. Digamos que, no dia 24/8, a $AAPL esteja valendo US$400. Com a divisão, cada papel será transformado em quatro, cada um valendo US$100.

Essa, obviamente, não será a primeira vez que a Apple fará isso. Desde a fundação da empresa, ela já fez quatro divisões:

Publicidade

1:2 , em 16 de junho de 1987

, em 16 de junho de 1987 1:2 , em 21 de junho de 2000

, em 21 de junho de 2000 1:2 , em 28 de fevereiro de 2005

, em 28 de fevereiro de 2005 1:7, em 9 de junho de 2014

Nós obviamente acompanhamos de perto a última divisão, ocorrida em 2014.