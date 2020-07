Apple fatura US$59,7 bilhões no seu 3º trimestre fiscal de 2020 [atualizado]

Como previsto, a Apple acaba de revelar seus resultados financeiros referentes ao terceiro trimestre fiscal de 2020, finalizado no dia 27 de junho.

Ou seja, esse é o segundo período fortemente impactado pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) — e, tal como no trimestre anterior, a Apple optou por não fazer nenhuma previsão para ele.

A Apple divulgou uma receita de US$59,7 bilhões (+11%), lucro líquido de US$11,3 bilhões (+12%) e ganhos por ação diluída de US$2,58 (+18%). Os números comparam-se a, respectivamente, US$53,8 bilhões, US$10 bilhões e US$2,18 no terceiro trimestre fiscal de 2019.

Vendas internacionais compreenderam 60% do faturamento trimestral.

Eis os números por segmentos:

iPhone : US$26,4 bilhões (+1,7%)

: US$26,4 bilhões (+1,7%) Mac : US$7,1 bilhões (+21,6%)

: US$7,1 bilhões (+21,6%) iPad : US$6,6 bilhões (+31%)

: US$6,6 bilhões (+31%) Vestíveis, Casa e Acessórios : US$6,5 bilhões (+16,7%)

: US$6,5 bilhões (+16,7%) Serviços: US$13,2 bilhões (+14,8%)

Ou seja, crescimentos em absolutamente todas as áreas.

Eis a declaração do diretor executivo (CEO), Tim Cook:

O recorde trimestral da Apple em junho foi impulsionado por um crescimento de dois dígitos em produtos e serviços em todos os nossos segmentos geográficos. Em tempos de incerteza, esse desempenho é uma prova do importante papel que nossos produtos desempenham na vida de nossos clientes e da inovação implacável da Apple. Este é um momento desafiador para as nossas comunidades e, desde a nova Iniciativa de Equidade e Justiça Racial de US$100 milhões da Apple até um novo compromisso de sermos neutro em carbono até 2030, estamos vivendo o princípio de que o que fazemos e fazemos deve criar oportunidades e deixar o mundo melhor do que o encontramos.

E aqui a do diretor financeiro (CFO), Luca Maestri:

Nosso desempenho no trimestre de junho foi uma forte evidência da capacidade da Apple de inovar e executar em tempos difíceis. Os resultados comerciais recordes levaram nossa base ativa instalada de dispositivos ao nível mais alto em todos os nossos segmentos geográficos e em todas as principais categorias de produtos. Aumentamos os ganhos por ação diluída em 18% e geramos um fluxo de caixa operacional de US$16,3 bilhões durante o trimestre, um recorde trimestral para as duas métricas.

O conselho administrativo da Apple declarou um pagamento de dividendos em dinheiro de US$0,82 por ação comum da companhia, pagável em 13 de agosto de 2020 a todos os acionistas registrados ao fechamento dos negócios em 10 de agosto de 2020. Ela também anunciou que fará uma nova divisão 1:4 em suas ações.

A partir das 18h (pelo horário de Brasília), a Apple realizará uma conferência em áudio para falar desses números e responder perguntas da imprensa. Posteriormente, faremos uma cobertura completa com os destaques do que rolar por lá aqui no MacMagazine.

Atualização 30/07/2020 às 17:54

Wall Street recebeu bem os resultados da Apple. Nas negociações pós-fechamento dos pregões da NASDAQ, a $AAPL está disparando 5% neste momento, cotada a US$404.

Se ela mantiver esse ritmo amanhã, será um novo dia histórico para a empresa.