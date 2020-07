Se você usa redes sociais, provavelmente viu nos últimos dias postagens dos seus familiares e amigos divertindo-se com animais de mentirinha, gerados por realidade aumentada — um passatempo bem legal para este período de pandemia, especialmente se você tem crianças entediadas em casa.

A parte boa é que você pode, também, entrar na brincadeira muito facilmente: você só precisa ter um smartphone compatível com o ARCore, a tecnologia de realidade aumentada do Google. No caso do iOS, isso significa qualquer aparelho rodando o ARKit e o iOS 11 ou posterior — você pode conferir a lista completa de aparelhos suportados nessa página.

Em seguida, pode correr para o abraço: basta abrir o Google no seu aplicativo oficial ou no Safari e buscar pelo animal desejado (“tigre”, por exemplo). Role a página de resultados até encontrar a opção “Veja em 3D” e, em seguida, toque na opção “Veja em seu espaço”. Por fim, basta apontar a câmera do celular para o chão e movimentá-lo levemente para que o aparelho reconheça o ambiente.

Pronto! O animal já estará “presente” no recinto e você poderá tocar nele para movê-lo e redimensioná-lo da forma que você quiser. Você pode tirar fotos da sua criação, que serão salvas diretamente na sua biblioteca — não esqueça de colocar as crianças para fazer poses divertidas e “interagir” com os bichos! 😊

Vale notar que, para que a coisa toda funcione, você precisa conceder ao Google permissão de acesso à câmera do seu dispositivo — o que pode levantar algumas preocupações nas pessoas mais sensíveis à questão da privacidade. De acordo com a empresa, todo o processamento da ferramenta é realizado no dispositivo e as imagens capturadas são salvas somente na sua biblioteca, sem qualquer envio de informações para os servidores da companhia; fica, portanto, a critério do seu julgamento entrar na brincadeira ou não.

Quais animais eu posso pesquisar?

Não há uma lista específica de espécies contempladas pela ferramenta, mas você pode pesquisar por animais mais “comuns” — cachorro (até algumas raças específicas, como pug ou rottweiler), gato, tubarão, panda, pato, pônei, urso, pinguim, tubarão e leão — e certamente encontrará resultados correspondentes.

O Google está adicionando novas espécies à ferramenta com frequência. Na última adição, realizada há alguns dias, foram incluídos vários tipos de insetos (besouros, gafanhotos, vaga-lumes, libélulas e cigarras, por exemplo); há algumas semanas, foram adicionados também alguns dinossauros do filme “Jurassic World” — você pode pesquisar por “tiranossauro rex”, “velociraptor” ou “tricerátops”, por exemplo.

Também há a possibilidade de sair do reino animal: em parceria com a NASA, o Google já adicionou uma série de planetas, luas, veículos espaciais e satélites à ferramenta — experimente pesquisar por “Terra”, “Júpiter”, “Titan”, “Curiosity” ou “Voyager 1”.

Divirta-se! 😊