Gerenciadores de tarefas existem aos borbotões na App Store, em todas as formas e estilos. Entretanto, se você está procurando por um com o máximo de flexibilidade possível, para ajustar-se à sua rotina e organização (e não vice-versa), vale dar uma olhada no DefiniteList.

Publicidade

Criado pelo desenvolvedor brasileiro Marlon Guerios, o aplicativo traz opções profundas de personalização, organização e ajuste das suas listas de tarefas. Para início de conversa, é possível criar todos os tipos de notas dentro do app: tarefas completas, lembretes ou simplesmente notas, sem prazo de alerta ou expiração, da forma que você preferir.

Cada tarefa pode ter seu contexto e situação personalizadas. Além dos tradicionais “concluído” e “pendente”, você pode marcar uma tarefa como “bloqueada”, “em andamento” ou vários outros estados. Com os contextos, é possível filtrar suas listas para visualizar apenas aquilo que lhe interessa num determinado momento.

As tarefas e notas também admitem a entrada de campos personalizados, como o preço de um item, uma idade ou uma informação aleatória que precisa ser adicionada àquele registro. Você também pode adicionar até cinco fotos a cada tarefa e configurar lembretes ilimitados — para que o app lhe avise que uma tarefa está próxima do seu prazo-limite, por exemplo.

Publicidade

O DefiniteList também tem alguma dose de inteligência própria: o aplicativo pode avisar quando você tem uma lista “esquecida”, abandonada há algum tempo, e lhe mostra informações do clima do dia seguinte quando detecta atividades ao ar livre. Tudo fica devidamente integrado ao calendário do seu iPhone ou iPad, e você pode configurar atalhos para checar as tarefas do dia facilmente.

Para quem se interessou, o DefiniteList está disponível gratuitamente na App Store — na versão gratuita, é possível criar até duas listas de tarefas; o plano Premium, que permite a criação de listas ilimitadas, custa apenas R$1,50 por mês. Vale a pena conferir!