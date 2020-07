Google Chat ganha suporte ao Modo Escuro no iOS

O Google Chat, app de mensagens para clientes da G Suite, foi atualizado recentemente com suporte ao Modo Escuro no iOS e no Android.

Desde o lançamento do Google Chat, em 2017 — após o desmembramento do Hangouts em Google Chat e Meet —, o app apresentava um design predominantemente branco (com fundo brilhante) e detalhes em verde.

Após “inúmeras solicitações de usuários”, agora o app se adapta à aparência do sistema — de maneira semelhante ao próprio app Gmail.

De acordo com o Google, a novidade está sendo liberada gradualmente, o que significa que nem todos poderão usufruir dela imediatamente — ainda segundo a empresa, poderá levar até 15 dias para que toda a base de usuários receba a atualização.

Vale notar que, no mês passado, o Google anunciou que incorporaria algumas das funções do Meet e do Chat no Gmail, como novos botões para iniciar conversas ou chamadas diretamente do cliente de email.

