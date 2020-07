Lembram dos dias em que usuários e motoristas de Uber tinham que criar todo tipo de disfarce para não atrair a ira dos motoristas de táxi? Esses tempos parecem ter ficado para trás: já temos pontos especiais do Uber em diversas localidades e motoristas do serviço identificando-se com placas luminosas no pára-brisa. Agora, mais uma novidade está chegando para — possivelmente — selar a paz entre as categorias.

Publicidade

A gigante da mobilidade anunciou hoje que o serviço Uber Táxi chegará à cidade de São Paulo já no mês que vem. Com isso, usuários do serviço poderão pedir táxis tradicionais diretamente no aplicativo da Uber — pagando a taxa comum do modal, mas usufruindo de alguns benefícios, como a possibilidade de circular pelas faixas de ônibus da cidade.

Quem pedir táxi pelo Uber verá, no aplicativo, apenas uma estimativa do valor da corrida; o valor final será aquele exibido no taxímetro ao fim do percurso, como de costume, e o motorista precisará digitar esse valor no app para que o usuário seja cobrado. Inicialmente, apenas meios de pagamento digitais (como cartão de crédito no app ou Uber Cash) serão aceitos, mas é possível que outros métodos (como dinheiro) sejam incluídos em breve.

A novidade é positiva para todos os envolvidos, pois oferece mais segurança para motoristas e usuários — os taxistas, inclusive, poderão participar do programa de assistência financeira para COVID-19 da Uber, que reembolsa a compra de máscaras e álcool em gel e faz o pagamento do valor médio das viagens por 14 dias caso o motorista seja contaminado. Já a empresa terá uma carta na manga quando (inevitavelmente) voltarem as discussões de monopólio e práticas abusivas relacionadas ao serviço.

Publicidade

O Uber Táxi já está disponível em 22 cidades ao redor do mundo, e São Paulo será a segunda da América Latina a receber o serviço — Santiago do Chile já conta com a novidade desde o mês passado. Ainda não há informações se a ferramenta será disponibilizada em outras cidades brasileiras, mas é provável que ela se expanda em breve, se a implementação na capital paulista for bem-sucedida.

Motoristas de táxi que quiserem entrar na plataforma da Uber poderão se cadastrar a partir da semana que vem, com envio de todos os documentos requeridos. O Uber Táxi será disponibilizado para os usuários paulistanos a partir do mês que vem.

via UOL