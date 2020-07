O aplicativo Coronavírus-SUS foi lançado pelo Ministério da Saúde já há alguns meses, mas não contava com uma ferramenta de alerta de exposição à COVID-19. Até agora: hoje, o órgão anunciou que o app foi/será atualizado com uma ferramenta do tipo — já devidamente integrada à API da Apple e do Google.

Para usar a ferramenta, você deve ativar a opção “Notificação de Exposição” (Exposure Notification) nas configurações do aplicativo. Uma vez ativo, o aplicativo usará o Bluetooth do seu celular para rastrear a aproximação de outras pessoas; caso alguma dessas pessoas tenha informado no app que está infectada com COVID-19 nos últimos 14 dias, você receberá uma notificação avisando que pode ter entrado em contato com o vírus e deve prestar atenção a possíveis sintomas, como febre, tosse, dor de garganta, coriza ou falta de ar.

Se você tem o aplicativo Coronavírus-SUS instalado no seu celular (e é bom tê-lo), a partir de agora torna-se ainda mais importante que você registre no app caso seja infectado com a COVID-19. O registro é voluntário, mas para fazê-lo, você precisará digitar um código de validação do exame (PCR ou sorológico), gerado pelo Ministério da Saúde, para que o aplicativo comprove a veracidade das informações.

Vale notar que todo o processamento da ferramenta é feito de forma anônima: o aplicativo rastreia os usuários sem identificá-los e não tem acesso a informações pessoais, como nome, CPF ou número de telefone. Dados de GPS não são coletados, como definido pela API da Apple e do Google desde a criação da tecnologia.

A nova versão do Coronavírus-SUS, já com suporte à ferramenta de alerta, já pode ser atualizada em aparelhos Android pelo Google Play; na App Store, o update está em processo de aprovação e chegará daqui a alguns dias.

Em uma nota relacionada para os nossos leitores no Canadá, o país da América do Norte lançou uma solução parecida recentemente: o aplicativo COVID Alert já pode ser baixado na App Store e no Google Play.

Outros países que já fazem uso dela incluem Alemanha, Itália e Uruguai.