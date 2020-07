Falamos agora há pouco sobre a atualização do aplicativo Coronavírus – SUS, que trouxe ao Brasil o alerta de exposição à COVID-19 integrado à API da Apple e do Google.

Pois veja como a vida é cheia de coincidências: hoje mesmo, a gigante de Mountain View anunciou que a API foi atualizada com algumas melhorias bem interessantes. Os novos recursos foram desenvolvidos de acordo com o feedback recebido pelas empresas dos países que já adotaram a tecnologia, o que potencialmente permite que sua funcionalidade torne-se ainda mais valiosa para o mundo.

Como destaque, a nova versão da API traz a possibilidade de colaboração entre países. Não há muitos detalhes sobre como essa colaboração será realizada, mas presume-se que países que adotaram a API poderão, agora, compartilhar dados entre si para ajudar em pesquisas e no desenvolvimento de tratamentos, como a tão aguardada vacina.

Além disso, autoridades de saúde agora poderão, com base em dados da API, determinar com maior flexibilidade o nível de risco de contaminação em cada contato. Os valores de calibração do Bluetooth, por sua vez, foram atualizados para tornar o rastreamento mais preciso.

Por fim, órgãos e usuários terão acesso a mais ferramentas e transparência: desenvolvedores receberão mais ferramentas de debugging, e os apps terão opções mais claras para ligar e desligar o recurso. No Android, por exemplo, o sistema enviará notificações periódicas ao usuário lembrando-o de que o rastreamento está ligado — não sabemos se o iOS seguirá o mesmo caminho, entretanto.

O blog iPhone in Canada fez uma lista de todos os países que já adotaram ou estão para adotar a API da Apple e do Google:

Alemanha

Arábia Saudita

Austrália (em desenvolvimento)

Áustria

Brasil

Brunei

Canadá

Croácia (em desenvolvimento)

Dinamarca

Espanha

Equador (em desenvolvimento)

Estônia (em desenvolvimento)

Filipinas

Finlândia (em desenvolvimento)

Gibraltar

Irlanda

Irlanda do Norte (em desenvolvimento)

Itália

Japão

Letônia

Malta (em desenvolvimento)

México

Países Baixos (em desenvolvimento)

Polônia

Portugal (em desenvolvimento)

Quênia (em desenvolvimento)

Reino Unido

Suíça

Uruguai

O caso dos Estados Unidos é curioso. Ao contrário dos demais países, o desenvolvimento dos apps integrados à API por lá é responsabilidade de cada estado; até agora, entretanto, nenhuma unidade da federação lançou seu aplicativo. De acordo com o Google, 20 estados estão “explorando” o uso da tecnologia, e os primeiros apps integrados a ela deverão chegar nas próximas semanas.

Tomara que a coisa ande rápido — e para nós, brasileiros, fica a tarefa de disseminar ao máximo o uso do Coronavírus – SUS, já que o aplicativo só terá alguma efetividade se um bom número de pessoas tiver conhecimento dele.

