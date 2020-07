Crie crachás de Memojis iguais aos dos funcionários das Apple Stores

Depois de um período de fechamento por conta da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), as lojas da Apple ao redor do mundo estão voltando a funcionar com uma novidade: seus funcionários passarão a exibir em seus uniformes um crachá especial, com nome e o Memoji da pessoa.

Os crachás fizeram sua estreia mundial na Apple Central World, inaugurada hoje em Bangkok, e em breve serão disseminados pelas demais lojas do mundo. Isso representa um retorno, inclusive: as identificações eram comuns nas Apple Stores desde a sua inauguração (com fotos “normais” no lugar de Memojis, claro), mas foram progressivamente aposentadas durante o reinado de Angela Ahrendts no varejo da Maçã. Agora, sob o comando de Deirdre O’Brien, elas estão de volta.

O mais legal é que você, aí de sua casa, também pode fazer um crachá para chamar de seu (em versão virtual, naturalmente) graças a um atalho criado por Michael Steeber, do 9to5Mac.

Para começar, basta clicar nesse link em seu iPhone ou iPad para salvar o atalho na sua biblioteca. Em seguida, siga os passos abaixo:

Abra o app Notas e crie uma nova anotação. Acesse seus Adesivos do Memoji e coloque o seu favorito na nota — se você não tem Adesivos do Memoji, saiba aqui como criá-los. Toque e segure o adesivo e selecione a opção “Compartilhar”. Selecione a ação Apple Store Memoji Badge, do atalho recém-salvo. Personalize seu nome e a cor da Maçã no crachá e, por fim, salve sua criação.

Pronto! Agora você já tem um crachá da Apple Store para chamar de seu. Você pode repetir o processo quantas vezes quiser para criar trocentos crachás, se assim desejar.

Boa diversão! 😉