Donos de Apple Watches Series 5 reclamam de bateria inconsistente e desligamentos

Mais um dia, mais problemas — desta vez, relatados por donos de unidades do Apple Watch Series 5. Usuários dos fóruns de suporte da Apple e do MacRumors afirmaram estar sofrendo com problemas relacionados ao nível de bateria dos seus relógios, levando inclusive a desligamentos acidentais dos dispositivos.

O problema parece estar relacionado à leitura que o relógio faz do nível da bateria: em vários dos casos citados, o Apple Watch informa estar com 100% da bateria por boa parte do dia, caindo bruscamente para 50% em um determinado momento e, alguns minutos/horas depois, desligando completamente, com a bateria totalmente esgotada.

Alguns dos usuários afirmaram que, ao recarregar o relógio, o nível de carga chega rapidamente a 99% e demora muito tempo para completar o 1% restante.

Bryan M. Wolfe, do iMore, relatou um problema parecido há alguns meses. No caso dele, a Apple rodou um programa de diagnóstico no Watch e não conseguiu detectar nenhum problema na bateria, culpando o watchOS beta instalado no dispositivo. O problema persistiu, entretanto, mesmo após a instalação de versões beta mais recentes do sistema.

Não há como saber se o comportamento é generalizado, mas o Apple Watch Series 5 sofre com problemas de bateria (de vários tipos) desde basicamente o seu lançamento — ou seja, é possível que essas novas questões sejam consequência de um projeto mal-pensado por parte da Maçã.

Para sabermos ao certo, entretanto, precisaremos aguardar algum pronunciamento oficial por parte da empresa. Se você está sofrendo com o problema, o mais indicado a se fazer agora é entrar em contato com a companhia para relatar a questão — com um número razoável de reclamações, é possível que os engenheiros de Cupertino olhem para a coisa com mais cuidado.

via MacRumors