Facebook diz que o iOS 14 poderá atrapalhar sua receita de publicidade

O diretor financeiro do Facebook, David Wehner, disse que algumas das mudanças no iOS 14 poderão “prejudicar a capacidade da rede social de segmentar anúncios para usuários”, de acordo com uma reportagem da CNBC.

Precisamente, o iOS 14 introduz uma variedade de recursos que restringem quais dados apps podem acessar — incluindo notificações sobre bisbilhotagem na área de transferência e uma opção de desativar o rastreamento entre apps.

Ainda estamos tentando entender como essas mudanças serão e como elas impactarão a nós e o resto do setor, mas, no mínimo, elas dificultarão o crescimento de desenvolvedores de aplicativos e de outros usando anúncios no Facebook e em outros lugares.

Um desses recursos de privacidade do iOS 14 dá mais ênfase ao Identifier for Advertisers (IDFA), uma solução de rastreamento fornecida pela própria Maçã. Os registros IDFA são usados por servidores de anúncios para rastrear o envolvimento do usuário sem revelar dados confidenciais.

Atualmente, as configurações de privacidade se limitam à opção no app Ajustes (Privacidade » Publicidade). Já no iOS 14, quando um app for aberto pela primeira vez, um novo alerta será exibido com duas opções: “Permitir rastreamento” e “Solicitar que o aplicativo não rastreie”.

São justamente essas camadas de segurança adicionais (e em primeiro plano) que incomodam o Facebook — afinal, não é novidade nenhuma que a rede social executava milhares de ações veladamente.

Wehner argumenta que a plataforma de publicidade do Facebook é crítica para pequenas empresas, pois qualquer pessoa pode promover facilmente seus produtos e serviços a milhões de pessoas. Nesse sentido, a rede social, que previa um crescimento de 10% na receita no terceiro trimestre, agora espera um declínio a partir do momento em que o iOS 14 for disponibilizado para todos, em algum momento dos próximos meses.