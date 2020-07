É verdade: todos os experimentos do Google com redes sociais “puro sangue” deram errado. Entretanto, se você considerar o Google Maps uma espécie de rede social (o que ele de fato é), dá para dizer que a gigante de Mountain View é uma das maiores jogadoras do segmento. E essa veia está se expandindo ainda mais.

Publicidade

O Google anunciou recentemente que expandirá em breve o recurso Guias Locais, que destaca usuários do Maps com muitos comentários e fotos registrados nos estabelecimentos da plataforma. Com a novidade, esses usuários ganharão um perfil próprio no serviço — e poderão ser seguidos por outros usuários, que passarão a receber suas recomendações de atrações culturais, lojas, restaurantes e outros tipos de estabelecimentos.

As recomendações dos guias que você segue ficarão disponíveis na aba “Novidades”, e a ideia é que você siga pessoas que compartilhem interesses com você — os perfis dos Guias Locais trarão uma breve descrição das suas preferências, fotos e comentários recentes e opções de filtros, para que você acesse rapidamente as críticas daquele usuário sobre pizzarias ou restaurantes vegetarianos, por exemplo.

Guias Locais poderão, claro, restringir seus perfis: quem não quiser abrir sua atividade para o público do Google Maps poderá deixar as páginas fechadas no menu Configurações » Conteúdo Pessoal. Neste caso, você precisará aprovar todas as solicitações de pessoas que queiram lhe seguir.

Publicidade

Segundo o Google, o novo recurso de Guias Locais já está sendo liberado globalmente a partir de hoje — ele já estava em testes com um número limitado de usuários desde o ano passado. Bem legal, não?

via Tecnoblog