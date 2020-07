Microsoft desligará apps da Cortana para iOS e Android

A Microsoft decidiu repensar a estratégia para a sua assistente virtual, a Cortana, e isso afetará os serviços de terceiros que usam a assistente e seus apps oficiais.

A empresa anunciou que encerrará os aplicativos para iOS e Android, bem como encerrará também o suporte da Cortana ao alto-falante inteligente Harman Kardon Invoke e removerá a funcionalidade da assistente dos Surface Headphones de primeira geração. Tudo isso acontecerá em 2021; a partir de 7 de setembro deste ano, a Microsoft cancelará o suporte as habilidades da Cortana para terceiros no Windows.

A ideia da Microsoft, como ela deixou claro nesse comunicado, é se distanciar cada vez mais de concorrentes como Google Assistente, Alexa e Siri, se especializando em produtividade. Para isso, a Cortana basicamente se transformará em um recurso do pacote de softwares Microsoft 365, se integrando ao Outlook, ao Teams (integração que será lançada em breve), etc.

Portanto, saem de cena as funções como controles domésticos inteligentes e integração com músicas, e entraram outros bem mais focados em produtividade. Por conta dessa nova estratégia, a Microsoft oferecerá um cartão-presente de US$50 para os proprietários do Harman Kardon Invoke, que serão os mais afetados pela remoção da Cortana — após uma atualização de firmware, ele basicamente se transformará num alto-falante Bluetooth como outro qualquer. Quem tem um Surface Headphones de primeira geração também receberá um vale-presente de US$25.

Seja um corte no oferecimento de recursos da assistente ou uma mudança de estratégia, o fato é que usuários muito provavelmente se frustrarão com essas remoções/limitações — e a Microsoft parece estar ciente de tudo, afinal compensações financeiras como essa não são comuns assim.

No mundo iOS, o app ainda continua no ar — mas ele nunca chegou à loja brasileira.

via The Verge

