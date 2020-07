Novos cartões-presente válidos tanto na App Store quanto em Apple Stores são lançados

Para adquirir ou presentear alguém com um cartão-presente (gift card) da Apple, é necessário escolher entre cartões-presente da iTunes Store, os quais podem ser usados na compra de serviços digitais da iTunes/App/iBooks Store e no iCloud ou, então, cartões-presente da Apple Store, usados para efetuar compras de mercadorias nas lojas online e físicas da empresa.

Publicidade

A partir de hoje, a gigante de Cupertino decidiu simplificar tudo isso e lançou novos cartões-presente para “tudo Apple” — ou seja, um mesmo cartão para compras na iTunes/App Store e em Apple Stores (online ou físicas).

A companhia tem uma página dedicada em seu site explicando o que o novo cartão faz e como ele pode ser usado.

Produtos, acessórios, aplicativos, jogos, músicas, filmes, programas de TV, ‌iCloud‌ e muito mais. Esse cartão-presente faz tudo. E mais algumas coisas.

Assim como antes, é possível escolher entre valores pré-definidos de cartões-presente (US$25, US$50 ou US$100) ou inserir um montante específico, o qual também pode ser usado para adicionar dinheiro ao saldo de um ID Apple para pagar por produtos, acessórios, aplicativos, jogos, músicas, filmes, programas de TV, etc.

Publicidade

Os cartões também têm um novo design, com logotipos coloridos da Apple. Há um total de oito modelos diferentes na versão digital e cinco na versão física.

Atualmente, a Apple está oferecendo os novos cartões-presente apenas nos EUA, mas é provável que eles cheguem a outros países em breve. No Brasil, a companhia disponibilizou os cartões-presente da App Store somente no começo do ano passado.

via 9to5Mac