Promoções do dia na App Store: Nightgate, Marvin The Cube, Resume Builder by Nobody e mais!

Fechando a semana e esse mês de julho com a nossa seleção de promoções nas App Stores!

Publicidade

No ano 2398, após uma grande guerra, uma rede de computadores inteligentes (conhecida como Nightgate) é a última forma de vida restante na Terra. Essa rede é o título do jogo, desenvolvido pelo pessoal da Semodome Inc.



Nota na App Store

Minha nota

Realize o seu caminho pelos 50 níveis artesanais. Evite inimigos, desvie das balas e manipule o tempo conforme você explora o que está além das paisagens digitais do título.

Confira um vídeo:

Publicidade

Aproveite o desconto e boa diversão! 😉

· • ·

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$110 de desconto:

Publicidade

Apps para iOS

Puzzles.

Encontre e aponte.

Fotos divertidas, momentos inesquecíveis.

Publicidade

Jogo musical.

App para macOS

Utilitário para currículo.

· • ·

Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo final de semana. Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr!

Se puder, fique em casa. Respeite o distanciamento social e use máscara. 😷