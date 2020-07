Senhas salvas no Google Chrome poderão ser usadas em outros apps no iOS

O Google Chrome possui, assim como diversos outros navegadores, sua própria ferramenta de gerenciamento de senhas, a qual salva as credenciais dos sites que você acessa (caso você assim opte). No entanto, esse recurso está prestes a ser expandido.

Na versão beta mais recente do Chrome 85 para iOS, o Google estendeu essa as funções desse recurso para que ele também possa ser usado em outros aplicativos — tornando o navegador um verdadeiro app de gerenciamento de senhas.

Isso significa que, caso você use apps como Twitter ou Facebook e tiver suas senhas desses serviços armazenadas no Chrome, poderá fazer login neles a partir das credenciais salvas no navegador — semelhante ao que apps como LastPass e 1Password oferecem.

As senhas do Chrome podem ser acessadas no ‌iPhone‌ acessando Senhas e Contas » Preenchimento automático de senhas » Google Chrome. Atualmente, esse recurso está disponível somente na versão beta do Google Chrome para iOS e não há informações sobre quando será lançado oficialmente para todos.

De qualquer maneira, o recurso como funciona hoje já é bem útil para logar em sites pelo próprio Chrome e também permite sincronizar as senhas salvas no iPhone/iPad com o Mac (e vice-versa).

