Surge novo indício de que o “Apple Watch Series 6” poderá medir a oxigenação do sangue

O rumor não é novo, mas vai esquentando à medida que é “confirmado” por fontes diferentes.

Hoje, o DigiTimes trouxe informações sobre uma das principais parceiras da Apple na fabricação do seu próximo relógio inteligente, a ASE Technology, e revelou que ele poderá medir a oxigenação do sangue.

‌O “Apple Watch‌ 6” contará com biossensores que podem monitorar condições de sono, detectar oxigênio no sangue e medir taxas de pulso, batimentos cardíacos e fibrilação atrial, além de incorporar acelerômetro e giroscópio baseados em MEMS, tudo permitindo que o novo dispositivo continue a liderar a precisão da medição entre os dispositivos vestíveis dispositivos, disseram as fontes.