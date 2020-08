Apple adquire a Mobeewave, startup que transforma iPhones em terminais de pagamento

Mais uma aquisição para a conta da Apple! Segundo informou a Bloomberg, a Maçã adquiriu a Mobeewave Inc., uma startup com tecnologia que transforma iPhones em terminais de pagamento móvel.

Publicidade

De forma mais detalhada, a tecnologia permite que clientes utilizem seus cartões de crédito contactless ou suas carteiras digitais (como Apple Pay, Samsung Pay e Android Pay) em outro telefone, que fica responsável por processar o pagamento. O sistema funciona por um app, não sendo necessário nenhum outro acessório/hardware além do chip NFC já presente em basicamente todos os smartphones topos-de-linha — no caso dos iPhones, estamos falando dos modelos 6/6 Plus em diante.

Ainda segundo a Bloomberg, a Apple pagou cerca de US$100 milhões pela startup, e os empregados da Mobeewave (na cada das dezenas) continuam trabalhando normalmente de Montreal (cidade-sede da startup), no Canadá.

Curiosamente, a Samsung fez uma parceria com a Mobeewave no ano passado, a fim de permitir que seus telefones usassem a tecnologia da startup. O braço de investimento da Samsung chegou a se tornar uma investidora da Mobeewave, que levantou mais de US$20 milhões segundo o PitchBook.

Publicidade

Ao ser questionada sobre a aquisição, a Apple deu a sua tradicional resposta:

A Apple compra pequenas empresas de tecnologia de tempos em tempos e geralmente não discutimos nossos propósitos ou planos.

É bom a Square e outras empresas do ramo abrirem os olhos, pois tudo indica que a Apple entrará de cabeça nesse mercado, costurando assim as duas pontas dele e oferecendo soluções de pagamento móvel tanto para usuários quanto para lojistas — e impulsionando ainda mais o seu segmento “Serviços”, que está indo de vento em popa. 🤑