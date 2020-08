Filmes da semana: compre “Midsommar: O Mal Não Espera a Noite”, de Ari Aster, além de vários outros títulos por R$9,90!

Semanalmente a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90, e nós do MacMagazine também aproveitamos para garimpar outras ofertas com o mesmo valor.

O título selecionado pela Maçã desta vez foi “Midsommar: O Mal Não Espera a Noite”, dirigido e roteirizado por Ari Aster.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário sobre o filme:

O Filme da semana é realmente diferente. Entendi mais como um suspense do que como terror, como muitos sites classificaram. O roteiro traz todos os elementos que uma trama tem que ter, personagens com problemas pessoais, jovens, viagem a um lugar isolado, pessoas estranhas e tudo mais. A direção é muito competente, aliada a uma ótima fotografia e a grandiosa atuação de Florence Pugh (que em breve poderá ser vista no filme solo da Viúva Negra). Gostei bastante de como o filme se desenrola, apesar de ele beber da fonte de muitas outras películas do gênero. Por vezes é bastante previsível e, ao mesmo tempo, surpreendente. Recomendo mas, como sempre, nem todos vão gostar — principalmente aqueles que estiverem esperando um baita filme de terror.