Novo comercial do iPhone 11 Pro marca retorno da Liga Nacional de Hóquei

A Apple divulgou hoje um novo comercial do iPhone 11 Pro no seu canal do Canadá no YouTube, marcando o retorno da Liga Nacional de Hóquei no Gelo (National Hockey League, ou NHL) por lá.

Publicidade

Entre no gelo com dois dos melhores jogadores da NHL, Marc-André Fleury e Mark Stone, enquanto levam o iPhone 11 Pro ao seu limite usando nada além de uma pequena fita de hóquei. Veja o jogo como nunca antes com Ultra Wide e Slo-mo.

Conforme cobriu o site The Athletic, o comercial com os dois jogadores dos Golden Knights foi gravado na SoBe Ice Arena, em Las Vegas (EUA).

Não acho que ficou ruim, mas definitivamente esse não está entre os melhores. 😉

via MacRumors