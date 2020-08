Estamos naquele período do trimestre em que as firmas de análise começam a liberar números de vendas em diversas categorias do mundo tecnológico. Já falamos aqui sobre iPhones, Macs e Apple Watches; agora, é a vez dos iPads — e do segmento de tablets em geral, claro.

Publicidade

Nas últimas estimativas da Canalys, referentes às vendas globais dos dispositivos no segundo trimestre, a Apple manteve-se líder do segmento, posição que já mantém há quase uma década: foram mais de 14 milhões de iPads despachados no períodos, mais que o dobro da Samsung, segunda colocada — e suficiente para dar à Maçã uma fatia de 38% do mercado.

Huawei, Amazon e Lenovo completaram o Top 5, mas a Maçã precisa prestar atenção num ponto específico: todas as concorrentes cresceram mais do que ela na comparação ano a ano. A Lenovo foi a que mais subiu, com um crescimento de 53% nas vendas; a Apple, por sua vez, cresceu 20%. Isso contribuiu para um pequeno encolhimento do market share de Cupertino, que era de 40% no segundo trimestre do ano passado.

O mercado de tablets, no geral, viu um crescimento de 26% na comparação ano a ano. Segundo a Canalys, isso pode ser explicado por uma maior demanda dos consumidores por instrumentos de trabalho e estudo remoto; ao mesmo tempo, as fabricantes foram bem-sucedidas ao oferecer promoções e incentivos na compra dos dispositivos, acelerando as vendas.

Publicidade

Vale destacar, também, outro levantamento da firma — este, contabilizando todas a vendas de PCs no mundo no segundo trimestre e incluindo na conta os tablets. Sob essa métrica, a Apple é a segunda maior fabricante de computadores do planeta, atrás apenas da Lenovo:

Será que o cenário vai permanecer o mesmo nos próximos meses? Vamos acompanhar.

via MacRumors