Pouco a pouco, o Apple TV+ vai se cercando de talentos do primeiro time de Hollywood para atrair projetos prestigiados e conquistar seu espaço na indústria. O Deadline trouxe hoje o exemplo mais recente dessa cruzada.

Publicidade

De acordo com o site, a Apple assinou um contrato de prioridade com a Appian Way, produtora fundada pelo ator Leonardo DiCaprio. Com o acordo, que é válido por “múltiplos anos”, a Maçã terá preferência na aquisição dos projetos de filmes e séries da produtora; a Appian Way ainda poderá negociar as produções com outras distribuidoras, mas apenas caso a Apple não tenha interesse.

A parceria não chega a ser novidade, já que o Apple TV+ arrematou dois projetos de alto calibre da Appian Way recentemente: o filme “Killers of The Flower Moon”, de Martin Scorsese (estrelado pelo próprio DiCaprio e por Robert De Niro), e a série “Shining Girls”, estrelando Elisabeth Moss.

Com isso, DiCaprio junta-se a um grupo deveras estrelado de figuras de Hollywood que estão desenvolvendo projetos para a Apple na frente e atrás das câmeras — incluindo nomes como Oprah Winfrey, Alfonso Cuarón, Julia Louis-Dreyfus, Idris Elba, Lee Eisenberg e Simon Kinberg. Vamos aguardar, portanto, para ver o que sairá dessa nova parceria.

Publicidade

via Apple World Today