"Long Way Up" estreará no dia 18 de setembro

O Apple TV+ pode ainda não chegar perto da concorrência quando o assunto é variedade de conteúdo, mas ao menos a Maçã está se esforçando para isso: para expandir mais seu catálogo e atender a todos os gostos e interesses, a empresa anunciou hoje a série documental “Long Way Up”, estrelada e produzida pelo ator Ewan McGregor (“Moulin Rouge”) e pelo apresentador Charley Boorman.

A série é uma espécie de reunião para McGregor e Boorman: juntos, os dois amigos já estrelaram as séries “Long Way Round” e “Long Way Down”, ambas com grandes expedições de motocicleta por partes do planeta. Em “Long Way Up”, o conceito é o mesmo, mas com uma pitada de sustentabilidade — e, desta vez, a dupla vai explorar a América Latina.

Ewan McGregor and Charley Boorman return for their most incredible adventure yet. Long Way Up premieres September 18 on Apple TV+. pic.twitter.com/tGpgHXH6vk — Apple TV (@AppleTV) August 3, 2020 20 mil quilômetros. 2 motos elétricas. 1 ideia louca. Ewan McGregor e Charley Boorman retornam para sua aventura mais incrível até o momento. “Long Way Up” estreia em 18 de setembro no Apple TV+.

A Apple descreve a série da seguinte forma:

Cobrindo 20 mil quilômetros e mais de 100 dias através de 16 fronteiras e 13 países, começando da cidade de Ushuaia no extremo da América do Sul, Ewan e Charley fazem uma jornada pelas paisagens gloriosas e subvalorizadas da América do Sul e Central em sua expedição mais desafiadora até hoje. Eles usam tecnologia de ponta na traseira das suas Harley-Davidsons LiveWire, elétricas, para contribuir com a sustentabilidade do planeta.

Os dois atores se juntarão aos diretores David Alexanian e Russ Malkin, que também fizeram parte das expedições anteriores, e passarão por Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e alguns países da América Central, finalizando a jornada no México.

Os três primeiros episódios serão liberados no Apple TV+ em 18 de setembro, e novos episódios serão liberados semanalmente. Parece bem legal, não?