iPhone SE vence OnePlus Nord em teste de velocidade, é claro

Há algumas semanas, a OnePlus lançou seu mais novo smartphone acessível, o OnePlus Nord. Na Europa, ele custará 400€ para a versão com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento, ou 500€ com 12GB e 256GB.

Ou seja, estamos falando de um aparelho que vem para brigar, em preço, com o atual iPhone SE. E, quando falamos de smartphones, uma das características mais buscadas por consumidores é performance.

De todos os testes de velocidade que costumam ser feitos com smartphones, os que eu mais gosto são os do PhoneBuff. Eles usam um robô preciso para realizar os testes e seguem sempre a mesma metodologia, o que nos dá uma ótima noção do que esperar dos aparelhos.

Nesse combate entre OnePlus Nord e iPhone SE, não seria surpreendente imaginar que o da Apple ganharia — afinal, o SE tem o chip de última geração da empresa, o A13 Bionic, enquanto o Nord utiliza um Snapdragon 765G. Por mais que o chip topo-de-linha da Qualcomm, o Snapdragon 865+, seja bem superior a esse, nem ele bate o A13.

A única dúvida no teste foi com relação à RAM, afinal o Nord tem 4x mais memória do que o SE (12GB vs. 3GB). Ele de fato conseguiu manter mais apps abertos na segunda volta do teste, mas como o SE foi tão mais rápido na primeira, não houve jeito de recuperar muita diferença.

O iPhone SE finalizou o teste todo do PhoneBuff em 2 minutos e 38 segundos, enquanto o OnePlus Nord levou exatos 3 minutos. Apesar de ter perdido, ele saiu muitíssimo bem e essa é uma diferença que não deve impactar tanto o uso diário do smartphone.

O próximo a tentar bater a Apple nesse teste provavelmente será o Google Pixel 4a, aguardado para esta semana. Aguardemos!

