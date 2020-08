“iPhones 12” poderão ser lançados em duas fases

A Apple confirmou, na semana passada, que o lançamento dos novos ‌iPhones‌ (leia-se: “iPhones 12”) ocorrerá “algumas semanas mais tarde do que o normal” neste ano. Como muitos devem saber, geralmente a empresa inicia as vendas de novos iPhones no fim de setembro — logo, o mais provável é que esse lançamento ocorra em outubro.

Publicidade

Como se não bastasse o adiamento, agora há rumores de que a empresa planeja separar o lançamento dos novos aparelhos em duas fases, como ventilado pelo DigiTimes. Mais precisamente, o veículo taiwanês aponta que a Maçã poderá lançar, primeiramente, os supostos modelos de 6,1 polegadas em outubro, seguidos pelos modelos de 5,4″ e 6,7″ em novembro.

O motivo para isso é, segundo a notícia, um atraso na produção dos aparelhos — cujas placas-mãe começaram a ser fabricadas recentemente e deverão ser despachadas somente no fim deste mês. Além disso, é esperado que o pico da produção seja alcançado entre duas e quatro semanas mais tarde que o habitual.

É importante enfatizar que as expectativas do DigiTimes são baseadas em previsões de fornecedores — e justamente por isso é bom ficarmos atentos, afinal a Apple possui uma ampla cadeia de fornecedores para evitar problemas na produção — uma situação específica em uma parceira da Apple pode não representar a realidade do cenário completo.

Publicidade

Embora a Apple tenha confirmado o atraso no lançamento dos novos iPhones, ela não deu nenhuma pista se seu próximo evento especial será realizado em setembro, como de costume, ou se isso também será adiado (o que faz mais sentido).

via MacRumors