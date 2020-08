Quase 30.000 aplicativos não-licenciados são removidos da App Store na China

No começo do mês passado, a Apple passou a cumprir ordens do governo chinês para que removesse aplicativos não-licenciados da App Store — principalmente softwares que possuem compras internas, uma vez que eles devem passar pela aprovação da Administração Geral de Imprensa e Publicação (AGIP) antes de serem distribuídos por lá.

Agora, as informações são de que a gigante de Cupertino já removeu 29.800 apps da sua loja na China, de acordo com dados da empresa de pesquisa Qimai divulgados pela Bloomberg . Do total de apps excluídos, cerca de 90% (ou seja, ~26.000) eram jogos.

Vale notar, porém, que a Maçã tem sido relativamente lenta para cumprir com os regulamentos chineses, permitindo que tais apps não-licenciados operassem na App Store enquanto as aprovações da AGIP não eram liberadas. Além disso, desenvolvedores tinham até o dia 30 de junho para licenciar seus apps, caso contrário eles estariam sujeitos à varredura da Apple.

Ainda segundo a Bloomberg, a probabilidade de os apps removidos adquirirem uma licença agora é pequena, uma vez que o processo de inscrição é relativamente difícil e caro para as empresas não-chinesas — com os jogos, especificamente, sujeitos a um conjunto de regras específicas.

Com as remoções das últimas semanas, restam cerca de 179.000 jogos na App Store chinesa, dos quais 160.000 são gratuitos — portanto, isentos da varredura. Apps de outras lojas/plataformas, como o Google Play, já aderiram à lei da China sem exceção, logo estão livres da cobrança do governo chinês.