Quem voar pela American Airlines agora pode assistir à programação do Apple TV+

A Apple acaba de firmar uma nova parceria para expandir mais o alcance do seu serviço de streaming de vídeos.

A partir de agora, o sistema de entretenimento de bordo da American Airlines conta com parte da programação do Apple TV+ — conforme noticiou o site The Points Guy.

Atualmente, são oferecidos para passageiros séries como “The Morning Show”, “Dickinson”, “Defending Jacob”, “For All Mankind” e “Mythic Quest: Raven’s Banquet” (ótimas escolhas!), mas um porta-voz da AA afirmou que esse acervo será atualizado mensalmente.

A Apple não só selecionou apenas alguns programas, como não incluiu todos os episódios dessas séries. A ideia aqui é certamente fisgar o interesse de algumas pessoas que, após o voo, poderão se ver convencidas a assinar o serviço.

A AA já anda de mãos dadas com a Apple há bastante tempo. No início de 2019, ela passou a oferecer acesso gratuito ao Apple Music em seus voos. Ela também foi uma das primeiras companhias aéreas a substituir manuais de voo por iPads.

