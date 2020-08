Sessões do “Today at Apple” são retomadas em lojas na China

As sessões presenciais do Today at Apple começaram a ser retomadas na China continental depois de serem interrompidas devido à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Hoje, a Apple deverá realizar atividades em nove lojas em todo o país.

Para preservar a segurança de funcionários e clientes, a Maçã alterou o cronograma do Today at Apple, oferecendo um máximo de três sessões por dia programadas para cada loja.

Além disso, as sessões que exigem fones de ouvido e caminhadas foram substituídas por atividades de fotografia e arte, as quais possibilitam manter um distanciamento social mais facilmente.

Das 42 lojas da Maçã na China, as unidades a seguir retomaram as sessões do Today at Apple — todas contam com a Video Wall, facilitando a realização de atividades sem a necessidade de aglomeração.

As lojas da Apple na China foram as primeiras impactadas pela pandemia, tendo sido fechadas completamente em fevereiro e reabertas gradualmente algumas semanas depois.

No Brasil, as duas lojas da Maçã (em São Paulo e no Rio de Janeiro) continuam fechadas, sem previsão de reabertura — bem como as sessões do Today at Apple, que estão suspensas por tempo indeterminado.

Em abril, a Maçã lançou uma programação especial das sessões do Today at Apple que podem ser realizadas em casa, com vídeos e tutoriais sobre diversas atividades.

via 9to5Mac