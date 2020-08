Seu MacBook [Air/Pro] está ligado na tomada, mas não carrega? Esse pode ser o motivo

O macOS Catalina 10.15.5 veio com um recurso bem interessante para preservar a bateria do seu Mac — caso ele tenha uma porta Thunderbolt 3 — chamado “Gerenciamento da saúde da bateria”. O efeito colateral disso é que, mesmo plugado na energia, o notebook pode não necessariamente estar carregando — e isso pode acabar causando estranheza para alguns usuários desinformados.

Por isso, a Apple tratou de colocar no ar uma página de suporte explicando o que acontece. Nela, a empresa fala que a mensagem “Não está carregando” poderá aparecer caso você esteja utilizando o recurso mesmo com o adaptador de energia conectado ao Mac.

Se o seu notebook Mac possui portas Thunderbolt 3 e roda o macOS Catalina 10.15.5 ou superior, você pode usar o gerenciamento da saúde da bateria para ajudar a prolongar a vida útil da bateria. O gerenciamento da saúde da bateria foi desenvolvido para melhorar a vida útil da bateria, reduzindo a taxa com que ela envelhece quimicamente. O recurso faz isso monitorando o histórico de temperatura da bateria e os padrões de carregamento.

Quando o gerenciamento da saúde da bateria está ativado, ocasionalmente você poderá ver [a mensagem] “Não está carregando” no menu de status da bateria do seu Mac, e o nível máximo de carga da bateria poderá diminuir temporariamente. Isso é normal e é assim que o gerenciamento da saúde da bateria otimiza o carregamento. O seu Mac voltará a recarregar a 100%, dependendo do seu uso.