Se você, por qualquer motivo, ainda se mantém na versão 2016 da suíte Office para Mac, é bom prestar atenção nessa notícia: a partir de outubro próximo, a Microsoft removerá dessa versão do software o acesso aos recursos de nuvem do Office 365.

Publicidade

Mais precisamente, a partir do dia 13 de outubro, usuários do Office 2016 para Mac não mais poderão acessar os serviços do Office 365 ou do Microsoft 365. Isto é, os aplicativos continuarão funcionando, mas apenas offline — você poderá editar e salvar seus arquivos localmente, mas não na nuvem. Ainda assim, o fim do suporte poderá, eventualmente, trazer problemas de compatibilidade e funcionamento.

O Office 2016 para Windows, por sua vez, continuará funcionando com os serviços da nuvem da Microsoft (por ora, pelo menos).

A mensagem da Microsoft é clara: para todos os usuários que tenham a oportunidade, é recomendado fazer a transição para uma versão mais recente da suíte Office — ou mesmo ir de vez para a sua versão online, que parece ser o foco da empresa no futuro.

Publicidade

Faz sentido?

via AppleInsider