Vídeo: app alerta se você esteve próximo de alguém com COVID-19

Na semana passada, ficamos sabendo que o Brasil finalmente decidiu adotar a API da Apple e do Google de alerta de exposição à COVID-19 — e, logo no final de semana, a versão do app Coronavírus – SUS para iOS foi atualizada com a novidade.

Hoje, estamos aqui para lhes trazer um vídeo sobre isso tudo, condensando as informações, explicando como a coisa funciona na prática e como ativá-la em seu smartphone.

Acima de tudo, como falamos no vídeo, é importante que você saiba que a sua privacidade está garantida. A adoção dessa tecnologia pelo máximo possível de pessoas é fundamental para que ela tenha eficácia, então não deixe de compartilhar o post/vídeo com parentes, amigos, etc.

Você já está usando aí, né? 😉