WhatsApp agora facilita verificar links com fake news

Visando a segurança das informações trocadas dentro do mensageiro, o WhatsApp colocou em prática uma importante mudança na sua plataforma. Vamos à explicação.

Até então, sabemos que mensagens encaminhadas são identificadas por duas setas (para deixar claro que aquela mensagem não foi criada pela pessoa que enviou). Vale notar que o encaminhamento de mensagens, atualmente, é limitado a uma conversa por vez — justamente para evitar a disseminação de notícias falsas (fake news) numa velocidade avassaladora.

A partir de hoje, temos mais uma camada de proteção. O WhatsApp está testando um novo recurso que permite facilmente verificar na internet o conteúdo das mensagens encaminhadas com frequência: basta tocar/clicar no botão de lupa que será exibido ao lado da mensagem. A ideia é fornecer uma maneira simples de pesquisar na internet sobre o conteúdo da mensagem, ajudando usuários a encontrar notícias ou outras fontes de informação sobre o conteúdo recebido.

Esse recurso permite que os usuários carreguem a mensagem diretamente pelo navegador do celular ou do computador sem que o WhatsApp tenha acesso ao conteúdo da mensagem.

O recurso — que estava em testes — já está disponível para os usuários no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos, na Irlanda, na Itália, no México e no Reino Unido que usam a versão mais recente do WhatsApp para iOS, Android, web ou computadores.