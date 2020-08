Apple disponibiliza as quartas versões beta do iOS 14, do iPadOS 14, do watchOS 7 e do tvOS 14

A Apple acaba de disponibilizar as quartas versões beta do iOS/iPadOS 14 (compilação 18A5342e ), do watchOS 7 ( 18R5350e ) e do tvOS 14 ( 18J5354d ), quase duas semanas após a liberação das terceiras. Mais uma vez, o macOS Big Sur ficou de fora dessa primeira leva.

Nós já cobrimos diversas novidades desses sistemas, mas aqueles familiarizados com o mundo das betas sabem que as novas versões geralmente trazem recursos inéditos, ainda mais nessa fase inicial de testes — então vale a pena ficar de olho nisso nos próximos dias/semanas. 😉

A boa notícia para brasileiros — e já divulgada pela Apple — é que a API de Notificações de Exposição (Exposure Notification) da Apple e do Google está agora funcionando nas versões beta 4 do iOS/iPadOS 14, então quem fizer o upgrade agora já poderá usar o novo recurso do app Coronavírus – SUS.

Por enquanto essas novas compilações de testes estão disponíveis apenas para desenvolvedores, mas logo deverão chegar também para membros do Apple Beta Software Program — que já têm acesso aos novos sistemas operacionais.

A Apple também aproveitou e liberou hoje para desenvolvedores o Xcode 12 beta 4 (compilação 12A8179i ), o Apple Configurator 2.13 beta 3 ( 1A20 ) e o macOS Server 5.11 beta 2 ( 20S5027 ).

Que os testes continuem! 👊🏼