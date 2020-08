Apple Pay chega ao banco next no Brasil e ao Santander em Portugal

Há exata uma semana, nós do MacMagazine indicamos que o aplicativo do banco next havia sido atualizado com suporte ao Wallet e que isso era um forte indício da sua chegada iminente ao Apple Pay.

Pois bem, aqui está! O Bradesco, que é dono do next (seu “braço digital”), oficializou hoje o sistema de pagamentos móveis da Apple com seus cartões de débito e de crédito.

Clientes do banco next só precisam atualizar o app para inserirem seus cartões no Wallet, tanto do iPhone quanto do Apple Watch (além de iPads e MacBooks com Touch ID também, é claro).

Sempre bom ver o sistema se expandindo no Brasil! 😉

Santander em Portugal

…mas não foi só no Brasil!

Hoje, o Santander de Portugal também começou a oferecer o Apple Pay para seus clientes. No caso dele, isso já havia sido anunciado há pouco mais de um mês.

Em junho, o Apple Pay também chegou ao Millenniumbcp e ao ActivoBank.

via All Things Apple