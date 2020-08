A Maçã estendeu novamente o Programa de Assistência ao Cliente para usuários do Apple Card por mais um mês, permitindo que os titulares do cartão adiem o pagamento da fatura de agosto sem incorrer em juros.

A Apple oferece o programa desde março, com o início da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), e o estende a cada mês — uma vez que os efeitos financeiros da pandemia continuam impactando os clientes do Apple Card. Um documento de suporte com mais detalhes foi atualizado com a extensão de agosto.

Apple Card agora no Experian

Usuários do Apple Card começaram a notar, nas últimas semanas, que informações sobre o cartão da Maçã estão aparecendo em relatórios de crédito da Experian. Até então, as informações de crédito de clientes do Apple Card eram limitadas à agência de crédito TransUnion.

Embora nem a Apple nem o banco Goldman Sachs tenham confirmado a informação, vários usuários do Reddit notaram a adição dos dados de credores à análise de crédito da Experian. Outros, no entanto, não notaram nenhuma alteração, o que pode significar que essas adições estão ocorrendo aos poucos.

Assim como qualquer outro cartão, os relatórios de crédito do Apple Card podem impactar, positiva ou negativamente, a pontuação de crédito dos usuários com base na forma como o cartão é usado.

Cartões TAP no Apple Pay

Em uma nota relacionada, o Los Angeles Metro confirmou que os cartões TAP, usados no transporte público da cidade, funcionarão com o Apple Pay em algum momento ainda este ano.

Your TAP card is coming to iPhone and Apple Watch this year. pic.twitter.com/psQt1Uq3SD — LA Metro (@metrolosangeles) July 14, 2020 Seu cartão TAP está chegando ao iPhone e ao Apple Watch este ano.

O metrô de LA disse, no ano passado, que estava trabalhando com a Apple para adicionar suporte de pagamento móvel para iPhones até o final de 2019, mas o lançamento não acabou acontecendo.

A Apple mantém uma lista de todas as cidades que oferecem suporte para seu sistema de pagamentos móveis em transportes públicos.

