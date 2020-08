Há fortes rumores sobre uma geração totalmente nova do iMac, trazendo um redesign modernizado e provavelmente já um chip próprio da Apple.

Bem, hoje os iMacs de 27 polegadas foram atualizados — porém, como apontavam rumores recentes, desta vez não temos design novo e nem o Apple Silicon. Trata-se de uma daquelas atualizações periódicas, sem grandes novidades.

Os novos iMacs são equipados com chips Intel “Comet Lake” de 10ª geração com variações de seis a dez núcleos, chip de segurança T2, novos gráficos AMD até 55% mais rápidos que os anteriores (linha Radeon Pro 5000), o dobro da capacidade de memória e SSDs em toda a linha (adeus, Fusion Drive?!) com opções de até 8TB.





A Apple também está introduzindo uma nova versão de vidro com Nano-Textura para a tela Retina 5K do iMac (que agora incorpora a tecnologia True Tone), tal como no Pro Display XDR, e finalmente incorporou na nova geração uma câmera FaceTime HD 1080p, além de alto-falantes de “alta-fidelidade” e microfones com “qualidade de estúdio”.

iMac de 21,5″ e iMac Pro

O modelo menor do iMac não recebeu todas as novidades do maior, mas está sendo atualizado hoje também com SSDs em toda a linha, embora curiosamente ainda seja possível configurá-lo com um Fusion Drive.

Já o iMac Pro agora vem por padrão com um processador Intel Xeon de 10 núcleos (com opção de até 18 núcleos), performance gráfica de até 22 teraflops e até 256GB de memória ECC quad-channel.

Preços e disponibilidade

Nos Estados Unidos, o novo iMac de 27″ já está disponível para compra partindo de US$1.800 por um modelo com processador Core i5 hexa-core de 3,1GHz (Turbo Boost até 4,5GHz), 256GB de SSD, 8GB de RAM e GPU Radeon Pro 5300 com 4GB de memória GDDR6.

Já o iMac de 21,5″ parte de US$1.100, com processador Core i5 dual-core de sétima geração de 2,3GHz (Turbo Boost até 3,6GHz), 256GB de SSD, 8GB de RAM e Intel Iris Plus Graphics 640.

O novo iMac Pro, por sua vez, continua custando a partir de US$5.000 e vem com um processador Xeon W 10-core de 3GHz (Turbo Boost até 4,5GHz), 1TB de SSD, 32GB de RAM e GPU Radeon Pro Vega 56 com 8GB de memória HBM2.

E no Brasil?

Os novos iMacs também já estão liberados para compra no Brasil, embora com um prazo de envio um pouco maior, de 1-2 semanas.

O novo modelo base de 27″ sai por R$22.000 (ou R$19.799,10, à vista), o novo de entrada de 21,5″ custa R$13.300 (ou R$11.969,10, à vista) e o iMac Pro parte de R$60.500 (ou R$54.449,10, à vista).

O novo vidro de Nano-Textura só está disponível nos iMacs de 27″ e trata-se de um upgrade de US$500 nos EUA ou de R$5.000 no Brasil.