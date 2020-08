Nós já sabíamos que isso aconteceria, e agora cá está a confirmação oficial: o Google Play Música, plataforma de venda, streaming e armazenamento musical da gigante de Mountain View, está marcado para morrer.

O Google anunciou hoje que o serviço começará a ser desativado já em setembro próximo, revogando inicialmente o acesso a usuários da Nova Zelândia e da África do Sul. Em outubro, usuários do resto do mundo não poderão mais acessar a plataforma, mas ainda poderão fazer a exportação dos seus dados e arquivos de música até dezembro; depois disso, o serviço será desativado completamente.

A morte do Play Música traz uma consequência colateral: o Google desativará completamente sua loja de músicas e álbuns digitais — já este mês, usuários não mais poderão fazer aquisições na loja. Obviamente, todo o conteúdo comprado anteriormente pelos usuários continuará disponível como arquivos avulsos.

A palavra de ordem, agora, é focar no YouTube Music e na sua experiência centrada no streaming. O serviço conta, inclusive, com um dos recursos mais legais do Play Música — a possibilidade de fazer o upload dos seus arquivos de música locais gratuitamente, para streaming em qualquer lugar.

Vale lembrar que usuários do Play Música podem fazer a transferência de todos os seus dados (playlists, artistas, álbuns, conteúdo comprado, uploads de músicas e recomendações) para o YouTube Music com apenas um clique. O serviço musical do YouTube custa R$17 mensais, com opções de plano familiar ou assinaturas estudantis.

Alguém vai sentir falta?

via 9to5Google