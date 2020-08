Novo conceito de iMac traz base de recarga sem fio, Face ID e teclado retroiluminado

A espera por um iMac totalmente novo é longa.

Um modelo atualizado dele é até esperado para este mês ainda, mas tudo indica que não teremos desta vez um design novo e ele ainda virá com chips Intel. Uma nova geração de fato, com design renovado e o Apple Silicon, deverá chegar apenas em 2021.

Enquanto isso, ficamos no campo dos conceitos. E o de hoje, que eu achei muito bacana, foi criado pelo designer Daniel Bautista.

Na concepção do Daniel, o novo iMac manteria a mesma estrutura clássica atual, mas com elementos do Pro Display XDR e uma tela quase sem bordas à la iPad Pro.

Na traseira, teríamos uma saída de 3,5mm para fones de ouvido e quatro portas USB-C/Thunderbolt 3:

Até aí, tudo dentro dos conformes. Mas o designer também espera que a Apple traga três grandes novidades para o seu Mac tudo-em-um.

Recarga sem fio, Face ID e um teclado retroiluminado:

Uma base de recarga Qi ali abaixo da tela é algo simplesmente óbvio e bom demais para a Apple não implementar nos dias de hoje. Veja em detalhe, que legal:

Quanto ao Face ID, eu mesmo citei no nosso último podcast que acho, sim, o iMac um forte candidato a se tornar o primeiro Mac a incorporá-lo — afinal, ele não é tão fino quanto todos os MacBooks e pode tranquilamente abrigar o sistema TrueDepth necessário para o reconhecimento facial da Apple.

Uma nova versão do Apple Wireless Keyboard com retroiluminação também é um “no-brainer” nos dias atuais, ainda mais considerando que até o mesmo o Magic Keyboard do iPad Pro conta com isso. Como vocês podem ver acima, o Daniel também concebeu uma atualização do Magic Mouse que poderia, é claro, ser recarregado na base do iMac.

E aí, o que acharam? 😉

