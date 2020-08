Novos iPads Pro não são mais resistentes que os anteriores, mostra teste

No final de 2018, mostramos aqui no site que os até então recém-lançados iPads Pro não eram lá muito resistentes principalmente quando entortados pela parte central, onde fica o seu microfone.

Bem, demorou um pouquinho desde o lançamento dos modelos deste ano, mas o canal JerryRigEverything refez hoje o mesmo teste e mostrou que, nesse aspecto, basicamente nada mudou.

Pudera, a carcaça é basicamente a mesma — com exceção do módulo de câmera, que ficou maior com a inclusão de uma segunda lente e do scanner LiDAR.

Pelo visto, a Apple não ligou muito para esse “problema” de resistência do iPad Pro ou simplesmente considera-o algo normal para um dispositivo desse tamanho, fino como é e feito de alumínio. De fato, ninguém manuseia um iPad e coloca-o nos bolsos de calças como fazemos diariamente com iPhones, mas ainda assim eu acho que ele entorta fácil demais no teste.

O restante dos testes (arranhões na tela, metal descascando, fogo na tela, etc.) são, na minha opinião, perfeitamente normais e esperados para esse tipo de produto.