Após 33 anos na Apple, Phil Schiller está iniciando hoje seu processo de aposentadoria se tornando um “Apple Fellow”.

Ao contrário do que aconteceu recentemente com Jony Ive, Schiller ainda não sairá por definitivo da Apple. Em sua nova posição, ele continuará respondendo ao CEO Tim Cook e cuidando da App Store e de eventos, mas deixa de ser o vice-presidente sênior de marketing mundial da companhia.

Greg Joswiak, mais conhecido como “Joz”, está assumindo hoje o cargo ocupado há tanto tempo por Schiller.

Eis a declaração de Cook:

Phil ajudou a tornar a Apple a empresa que é hoje e suas contribuições são amplas, vastas e profundas. Nessa nova função, ele continuará a fornecer a incrível parceria de pensamento e as orientações que definiram suas décadas na Apple. Os muitos anos de liderança de Joz na organização de marketing de produtos o tornam perfeitamente adequado para essa nova função e garantirão uma transição perfeita no momento em que a equipe estiver envolvida em um trabalho tão importante e emocionante. Estou emocionado que toda a equipe executiva se beneficie de sua colaboração, ideias e energia.

Aqui, a de Schiller:

Foi um sonho realizado para mim trabalhar na Apple, em tantos produtos que adoro, com todos esses grandes amigos — Steve, Tim e muitos outros. Comecei na Apple aos 27 anos, neste ano fiz 60 anos e é hora de algumas mudanças planejadas na minha vida. Continuarei trabalhando aqui enquanto eles me tiverem, sangro seis cores, mas também quero reservar um tempo nos próximos anos para minha família, amigos e alguns projetos pessoais com os quais me preocupo profundamente.