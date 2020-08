Widget do Apple TV, YouTube em 4K no Safari e mais novidades das quartas versões beta do iOS 14 e do macOS Big Sur

Nova versão beta significa… novidades nos sistemas operacionais da Apple! 😀

Como falamos, a empresa liberou hoje as quartas versões beta do iOS 14, do iPadOS 14, do macOS Big Sur, do watchOS 7 e do tvOS 14. E ainda que o ritmo de novidades vá caindo na medida que novas versões chegam, ainda temos coisas interessantes para mostrar.

O widget do Apple TV estreou nesta quarta versão beta do iOS/iPadOS, conforme podemos ver abaixo:

iOS 14 beta 4 comes with the TV widget – the last missing one that was originally shown off at WWDC. pic.twitter.com/Iq2FKE6svL

…and Search has been fixed in iOS 14 beta 4! 🎉



Now when searching for app content or knowledge questions, you get top hits underneath web suggestions. You can also expand for more results in the first page of results. Much, much better. pic.twitter.com/JqUYe6a4d8