Apple lança novo modelo do seu carregador USB-C de 30W… sem mudança nenhuma

E vejam só: o iMac não foi o único produto da Apple a passar por uma atualização esta semana! Podem, entretanto, ir tirando os cavalinhos da chuva se estão esperando mais mudanças.

Explico: a Maçã atualizou o seu Carregador USB-C de 30W com um novo código de modelo: a versão antiga do acessório era a MR2A2LL/A , enquanto a nova é a MY1W2AM/A .

O inexplicável é que, ao menos aparentemente, não há qualquer tipo de mudança no carregador: ele continua com o mesmíssimo design, as mesmíssimas dimensões, a mesmíssima porta USB-C e a mesmíssima potência — oficialmente, ele é pensado para o MacBook Air, mas pode ser usado para quaisquer dispositivos USB-C que possam ser recarregados a 30W ou menos (como um iPhone ou iPad, por exemplo).

O dispositivo já tinha sofrido uma mudança quase imperceptível há cerca de dois anos, quando a Apple trocou o carregador de 29W pelo de 30W. Dessa vez, entretanto, não temos nem a adição de um watt de potência para justificar o novo modelo — ou seja, teremos de aguardar para ver se há alguma mudança interna no carregador ou coisa do tipo.

Vale notar que ele continua custando caro a mesma coisa: US$50 nos EUA, ou R$350 no Brasil. O cabo é vendido separadamente.

