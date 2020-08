E cá estamos nós com mais uma novidade fresquinha do Apple TV+! De acordo com a Variety, a Maçã assinou contrato com a produtora Team Downey, do ator Robert Downey Jr. e da sua esposa, Susan Downey, para a produção de uma nova série de investigação para a plataforma.

A série, ainda sem título, será baseada em uma reportagem do jornalista Michael Lista para a revista Toronto Life. A matéria, intitulada “The Sting”, fala sobre o caso real de um detetive canadense que reabriu um caso há décadas esquecido para tornar-se um herói com a sua resolução; no meio do caminho, entretanto, o detetive desenvolveu um esquema para forjar provas e usar recursos dos contribuintes — e chegou a fazer amizade com um dos alvos da investigação, inclusive.

O casal Downey, Michael Lista e Amanda Burrell serão produtores executivos da série, que terá seus episódios escritos por Adam Perlman. Ainda não há definições sobre elenco, mas é possível que o próprio Downey Jr. assuma um papel secundário na produção.

Ficaremos atentos quanto a possíveis novos detalhes da série, é claro. Parece interessante, não?

