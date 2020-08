Roubos de produtos da Apple são relativamente comuns nos Estados Unidos, mas não costumam representar prejuízos formidáveis para a Maçã pela própria natureza da coisa — geralmente, pequenos grupos de bandidos que entram numa loja da empresa e saem correndo com o máximo de produtos que conseguem pegar. Nos Países Baixos, entretanto, a coisa toda foi um pouco mais danosa.

De acordo com o jornal local AD, a polícia neerlandesa prendeu recentemente dois suspeitos de roubarem nada menos que 4.400 Apple Watches — uma operação que deu prejuízo de cerca de 530 mil euros (aproximadamente R$3,3 milhões) à Maçã.

O roubo ocorreu no último dia 16 de maio, quando os bandidos levaram seis caixas contendo um carregamento de Apple Watches do armazém de uma transportadora no Aeroporto de Schiphol, em Amsterdã. Após meses de investigações, a polícia local prendeu o principal suspeito: um homem de 37 anos que dirigia o caminhão de transporte dos relógios no momento do crime.

Anteriormente, a polícia já tinha prendido outro suspeito, um homem de 62 anos que trabalhava na transportadora; indícios apontam que ele colaborou na operação. As informações sobre a possível participação dos dois suspeitos no crime vieram depois que o caso foi exposto num programa de televisão local, pedindo informações da comunidade.

Os dois suspeitos, agora, aguardam julgamento. A carga de Apple Watches, por outro lado, não foi recuperada — e é improvável que seja, tantos meses após o crime.

